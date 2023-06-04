Уровень доходов жителей Тюменской области находится на 3 месте в УрФО

Средняя зарплата в Тюменской области составляет 64 тыс. 71 руб. За год она выросла на 13,3%.

По данным Росстата, уровень среднемесячных номинально начисленных зарплат работников организаций в Тюменской области на третьем месте в Уральском федеральном округе. Самые высокие показатели на севере региона: на Ямале — 134 тыс. 748 рублей, в Югре — 97 тыс. руб. В Свердловской области — 58 тыс. 95 руб., в Челябинской — 52 тыс. 208 руб., в Курганской — 43 тыс. 792 руб.

Средняя зарплата в России увеличилась на 10,7% и составила 66 тыс. 778 руб. в месяц. При этом на 13% за год увеличился объем сбережений жителей Тюменской области, сообщил Вслух.ру.