Евгения Чемеренко: компания "Золотые луга" сохранила вектор развития, несмотря на пандемию

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

2020 год стал настоящим испытанием для сферы производства и молочной отрасли, в частности. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои корректировки в работу предприятий, изменила систему сбыта и продаж, установила новые профилактические правила и нормы для сотрудников. Чтобы поддерживать стабильные производственные показатели, компаниям приходилось оперативно искать новые решения, перестраиваться, следовать новым трендам.

Генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко подвела итоги 2020 года и рассказала, как компании удалось сохранить вектор развития, несмотря на непростые события.

С какими настроением и планами начинался для вас 2020 год? Была ли компания готова к тем изменениям, которые принесла пандемия коронавируса?

Мы вошли в 2020 год на позитиве: к его началу уже проделали колоссальную работу по оптимизации расходов, повышению производительности и внедрению новых технологий в производство. Благодаря усовершенствованию технологических и бизнес-процессов увеличился объем переработки молока, выросли объемы продаж. Мы поднялись на качественно новый уровень. И в планах было, прежде всего, сохранить эту высокую планку.

Приходилось тщательно следить за событиями в мире, в стране и регионе, анализировать и проявлять максимальную гибкость, чтобы подстроиться под все изменения на рынке. Тем не менее, уже к тому моменту компания уловила те тренды и нормы, которые впоследствии стали "новой реальностью". В частности, на предприятии режим дезинфекции соблюдался на постоянной основе, независимо от проводимых в регионе карантинных мероприятий. А в системе сбыта большое внимание уделялось интернет-продажам и сервису доставки.

Какие меры дополнительно внедрялись на производстве для сглаживания рисков инфицирования персонала Covid-19?

На нашем производстве всегда были жесткие требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм: вход на предприятие - строго по пропускам, перед тем, как заступить на смену, – обязательная дезинфекция рук. Используется спецодежда, включая головной убор. В постоянном режиме ведется "Журнал здоровья". Ситуация с пандемией лишь усилила эти меры. Например, всех сотрудников офиса, производства и доставки мы оснастили антисептиками и масками. Проводится ежедневная термометрия.

По факту, с пандемией мы ввели только масочный режим, все остальные меры – инициатива предприятия. Сотрудники, которые не имеют прямого влияния на производственный процесс, были переведены на удаленный режим. При появлении первых симптомов простуды - больничный. При выходе сотрудника на работу, после длительного перерыва, сдается тест за счет предприятия.

Как отразилось на работе предприятия внедрение жестких карантинных мер в регионе весной 2020 года: обязательная самоизоляция, ограничение работы социальных объектов?

Компания "Золотые луга" уже к тому моменту обладала достаточной мобильностью и мощностями, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия в условиях повышенного спроса на продовольствие, роста онлайн-покупок и соблюдения профилактических мер. Автоматизация многих процессов позволила повысить производительность, чтобы подстроиться под современные реалии. На предприятии были созданы все условия для того, чтобы наши сотрудники не заболели. К тому же "Золотые луга" активно продвигает среди своих работников принципы здорового образа жизни.

Мы были готовы к снижению потребительской способности, к частичному перераспределению продаж внутри каналов сбыта. У нас практически сошел на "нет" спрос со стороны учреждений социальной сферы, но при этом наблюдался рост со стороны розничного рынка. Наша доставка, в связи с пандемией, стала работать 7 дней в неделю.

В течение прошедшего года, особенно в период самоизоляции, сервис бесплатной доставки "Золотые луга" пользовался спросом. Как обеспечивалась бесперебойная работа интернет-магазина и с каким результатом подошли к 2021 году?

С началом пандемии и введением ограничительных мероприятий в регионе произошел резкий скачок спроса на заказ молочной продукции через интернет и доставку на дом. Мы сосредоточились на этом направлении и постарались сделать его максимально удобным для тюменцев. В частности, увеличили штат курьеров, перешли на ежедневный режим работы – без выходных и праздников, усовершенствовали сайт и процедуру заказа. Ввели функцию "Оставить у дверей", чтобы минимизировать контакты, наладили смс-информирование.

Однако параллельно активно развивались и крупные федеральные сервисы доставки. Поэтому к концу 2020 года было принято решение о закрытии проекта интернет-магазина "Золотые луга". После этого мы получили множество звонков и писем от наших покупателей, которые не хотели расставаться с качественным сервисом доставки. Это было для нас очень важно, поэтому мы благодарны всем, кто выбрал наш интернет-магазин и молочную продукцию "Золотые луга". И мы вошли в другой более крупный проект – интернет-магазин птицефабрики "Пышминская" https://pishma-shop.ru/, где в одном месте можно оформить доставку яиц, мяса птиц, молочной продукции, овощей, бакалеи – от местных производителей и напрямую с предприятий.

Как еще компания "Золотые луга" участвовала в борьбе с распространением коронавируса?

Помимо выполнения всех необходимых мер на производстве и развития онлайн-доставки коллектив АО "Золотые луга" очень хотел поддержать тех, кто напрямую столкнулся с коронавирусом. Поэтому мы активно принимали участие в благотворительных акциях. Так, в апреле 2020 года передали для медицинских работников более 200 продуктовых корзин в Областную клиническую больницу №1, еще столько же - в Областную инфекционную больницу. Наборы с молочной продукцией в период пандемии собирали для многодетных и малоимущих семей, для пациентов, находящихся в стационаре. А накануне Нового года доставили в инфекционную больницу 200 упаковок полезной кисломолочной продукции для детей и пациентов с диабетом, которые на новогодние праздники оставались в стационаре на лечении. Для всей нашей команды было очень важно внести свой вклад и поддержать медицинский персонал, а также болеющих тюменцев и незащищенные категории населения в это сложное для всех время.

Прошедший год, получается, оказался богат на социальные проекты?

Для компании "Золотые луга" и всего коллектива социальная ответственность – это не просто слова, а одна из основных задач как одного из крупнейших производителей в регионе. В начале года, когда ограничения еще не коснулись Тюменской области, мы активно поддерживали спортивные и массовые мероприятия, угощали их участников полезными кисломолочными напитками "Живи здорОво!". Внесли вклад в создание Мемориала памяти в Тюмени. Поддержали юных экологов - участников экспедиции "Живая планета", стали партнерами проекта "СоТворчество поколений", фестиваля "Зеркало Будущего", проекта "Волонтеры с опытом" и других. Наши возможности были ограничены из-за отмены различных городских событий и массовых мероприятий, но это не уменьшило нашего энтузиазма и желания быть вовлеченными в жизнь Тюменской области.

Каких успехов удалось добиться за 2020 год на производстве? Сохранилась ли динамика по выпуску молочной продукции?

В целом благодаря слаженной работе и оперативной реакции на внешние изменения мы сумели достичь оптимальных показателей. Выручка за прошлый год составила порядка 3,5 млрд рублей, что на 9% выше предыдущего периода.

Главное, предприятию удалось сохранить стабильно высокое качество производимой продукции. В подтверждение этому у нас выросло количество постоянных покупателей. А продукты были отмечены высокими наградами экспертного сообщества.

Компания "Золотые луга" сохранила свое место среди ТОП-50 переработчиков молока на российском рынке. Мы стали призерами юбилейного Фестиваля качества молочной продукции и мороженого в Екатеринбурге, попали во Всероссийскую Книгу почета, а молочные продукты вошли в число лучших товаров региона и России.

Какие планы строите на будущее?

Из года в год мы ставим перед собой основные задачи – оптимизация, наращивание продаж, сохранение высокого качества продукции, поддержка сотрудников, активное участие в общественных мероприятиях. Впереди нас ждет большая дата: в 2022 году молочный комбинат "Ситниковский" отметит 90-летний юбилей. Будем готовиться, чтобы встретить эту историческую веху на достойном уровне.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.