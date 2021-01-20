Тюменцев проконсультируют насчет договоров долевого строительства на прямой линии

Завтра, 21 января, управление Росреестра по Тюменской области проведет прямую телефонную линию для граждан.

Жители региона смогут проконсультироваться по вопросам регистрации договоров долевого участия в строительстве и ипотеки, а также прав на объекты долевого строительства.

Проконсультирует тюменцев заместитель начальника отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону (3452) 43-28-43.