Тюменцев проконсультируют насчет договоров долевого строительства на прямой линии

14:36 20 января 2021
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Завтра, 21 января, управление Росреестра по Тюменской области проведет прямую телефонную линию для граждан.

Жители региона смогут проконсультироваться по вопросам регистрации договоров долевого участия в строительстве и ипотеки, а также прав на объекты долевого строительства.

Проконсультирует тюменцев заместитель начальника отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону (3452) 43-28-43.

Теги: консультации , Росреестр
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