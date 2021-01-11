Из Тюменской области вывезено 80 тонн мормышей и 18 кг охотничьих трофеев

Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО подведены итоги работы в сфере пограничного ветеринарного контроля за 2020 год.

Так, управлением был проконтролирован вывоз из РФ более 6 тонн пантов северного оленя в Гонконг, около 80 тонн гаммаруса (мормышей) в Германию, 18 кг охотничьих трофеев в Австрию. Осуществлен контроль за ввозом в РФ 392 голов крупного рогатого скота, 72200 племенных суточных цыплят.

В воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ выявлено 116 нарушений требований ветеринарного ЕАЭС. Не допущено к ввозу в ручной клади и багаже на территорию России 217 кг продукции животного происхождения, которая впоследствии была уничтожена.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на автодороге в непосредственной близости от границы с Казахстаном приостановлена реализация и использование около 1,7 тонны грузов животного происхождения и кормов, 27 голов сельскохозяйственной птицы.