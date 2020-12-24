Тюменский подход к газификации предложат всей стране

Действующая в Тюменской области социально ориентированная модель газификации признана лучшей в РФ. Она будет дорабатана и и адаптирована для применения на территории всей страны. Об этом 23 декабря сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Работа проводится в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации, направленных на внедрение социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения страны, сообщили в правительстве Тюменской области.

Вахрин напомнил, что газификация значительно увеличивает инвестиционный потенциал муниципалитетов и населенных пунктов. Тюменская область наиболее подготовлена к предусмотренному национальной энергетической стратегией переходу от регулирования цены на газ к рыночным механизмам и созданию условий для недискриминационного доступа независимых поставщиков газа к сетевой инфраструктуре.

"Эксперты считают, что дерегулирование может привести к примерно десятипроцентному снижению цены на газ с последующими колебаниями около этого уровня с учетом сезонного спроса. Это тоже существенно улучшит инвестиционный климат, так как энергетические ресурсы занимают важное место в себестоимости любого производства. По сути дела, это борьба за эффективную экономику", – подчеркнул Вячеслав Вахрин.

В тюменской системе ЖКХ активно используются механизмы государственно-частного партнерства. Так, в декабре заключено еще одно концессионное соглашение по теплоснабжению Ярковского района с общим объемом капиталовложений более 350 млн рублей.

Подводя итоги 2020, года Вячеслав Вахрин отметил, что намеченные в региональном ТЭК планы выполнены. В частности, полностью реализовали свои инвестиционные программы предприятия электросетевого комплекса, а это более 4 миллиардов рублей: