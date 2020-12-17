В Пенсионном фонде рассказали о выплатах в праздничные дни

В Отделении пенсионного фонда России по Тюменской области сообщили, каким образом будет осуществляться доставка пенсий и иных социальных выплат в выходные и праздничные дни в январе.

30 декабря 2020 года кредитными организациями будет произведено зачисление пенсии и иных выплат за январь 2021 года — именно тем, кому пенсия и другие выплаты зачисляются на счет ежемесячно 8 числа.

Доставка пенсии и иных социальных выплат в январе 2021 года организациями почтовых служб будет осуществляться в соответствии с графиком доставки и с учетом режима работы структурных подразделений "Почты России" в праздничные дни.

В январе 2021 года выплата и доставка пенсий жителям Тюмени будет произведена в соответствии с установленным графиком доставки пенсии — с 3 января 2021 года.

В остальных городах и районах юга Тюменской области дату доставки можно уточнить в почтовом отделении по месту жительства.

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 6,3 %. Увеличению подлежат все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Повышение коснется более 300 тысяч пенсионеров Тюменской области.