Школа на краю земли строится при поддержке Сбербанка

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство школы в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. Генеральному подрядчику стройки – ООО "Северная строительная компания" – открыта кредитная линия в размере 900 млн рублей сроком на 36 месяцев, а также предоставлены гарантийные обязательства на сумму 670 млн рублей на 37 месяцев.

"Северная строительная компания" выбрана подрядчиком по итогам аукциона, проведенного в ноябре 2020 года по заказу Государственного казённого учреждения "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа". Школу на 800 мест, которая будет отвечать самым современным требованиям, построят в Тазовском районе - это одна из отдаленных территорий Ямала на Крайнем Севере. Школьникам создадут лучшие условия для учебы и отдыха. Четырехэтажное здание будет состоять из трех блоков: для начальных классов, спортивного и центрального, в котором расположены кабинеты для среднего и старшего звена, столовая, актовый зал, административные помещения и медицинский блок. На первом этаже выделен блок мастерских. Окончание работ планируется к октябрю 2023 года.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов: