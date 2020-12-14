Два новых детских сада в Тюмени откроются рядом с ЖК "Колумб"

Сразу два детских сада планируются к открытию в 2021 году в Плеханово. Их строительство находится на завершающем этапе, уже сейчас ведутся внутренние отделочные работы.

Общая площадь зданий составит двенадцать тысяч квадратных метров, а значит больше пятисот малышей смогут пойти в детский сад уже в новом году.

Здания строятся по аналогии с существующими садами, такими как в "Ямальском" и на Войновке. В каждом садике разместятся по 14 групп: от ясельных (до 1 года) до подготовительных к школе (6-7 лет). Кроме того, здесь будут логопедические кабинеты, залы для занятий физкультурой, музыкой и рисованием.

На территории будут устроены групповые беседки с навесами, детские площадки с качелями, а также площадки со спортивным оборудованием для занятий физкультурой на свежем воздухе.

Оба детских сада находятся в уже готовом заселенном районе, но если вы рассматриваете переезд сюда, вам придется выбирать квартиру от собственника или в старом фонде - совсем рядом строится новый интересный жилой микрорайон.

ЖК "Колумб" располагается всего в двадцати минутах ходьбы от детских садов. И он кардинально отличается от домов, которые построены в Плеханово. Из окон домов виден лес, вокруг нет плотной застройки. Дворы комплекса закрыты от посторонних, а территория находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Детям здесь понравится: детские площадки объединены общей идеей и сделаны в виде кораблей и лодок. На таких площадках будет весело и интересно деткам разных возрастов, а по вечерам перед сном можно всей семьей прогуляться по пешеходному бульвару. Дома соединяются между собой теплым переходом. С его помощью можно добраться и до крытого надземного паркинга.

По проекту на территории комплекса вскоре появится еще один детский сад на 160 мест. Он сможет разместить 11 групп разного возраста.

Варианты планировок размещены на сайте strana.com, задать уточняющие вопросы менеджерам и записаться на экскурсию можно по телефону: +7 (3452) 66-73-94.