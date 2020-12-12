"Тюменская марка-2020": подводим итоги

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

В этом году конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" состоялся в необычном формате бизнес-реалити.

Знакомство с участниками, их проектами, наставниками, народное голосование и финал с награждением победителей – все это прошло в прямом эфире на 21 кнопке и в социальных сетях телеканала "Тюменское время".

Старт большого проекта был дан в специальном выпуске программы "Вечерний Хэштег". Ведущие: Ольга Солоницына и Иван Стрижов.

За все время конкурса с октября по декабрь вышло более 60 видеоматериалов на телевидении, более 205 публикаций в Сети, а также проведено более 15 радиоэфиров.

Охват проекта "Тюменская марка" на ТВ, Радио и в Интернете составил 1 471 787 человек.

Телевизионный охват – 1 000 311. Показатели телевизионного контента с упоминанием "Тюменской марки" в социальных сетях – 343 976. Охват проекта "Тюменская марка - 2020" на радио "Диполь ФМ" составил 127 500.

Такая статистика стала возможна благодаря слаженной работе целой команды профессионалов – организаторов, журналистов, партнеров и спонсоров проекта.

Генеральный директор "Сибинформбюро" Павел Девайкин поблагодарил организаторов конкурса за плодотворное сотрудничество.

"Огромное спасибо всем нашим партнёрам, Администрации города, Торгово-промышленной палате. Этот проект стал вызовом для "Сибинформбюро", мы благодарны всей команде за проделанную работу. Спасибо всем предпринимателям - участникам конкурса. За ними было очень интересно наблюдать, это настоящие, переживающие за своё дело люди, что всегда любит и чувствует публика", - отметил Павел Девайкин.

Напомним, конкурс основан Администрацией города Тюмени с целью поддержки местных предпринимателей и расширения их рынков сбыта. На сегодняшний день "Тюменская марка" – это авторитетная деловая площадка для диалога, обмена опытом, знаниями и современными технологиями.