Эдуард Омаров: сельские территории Тюменской области могут жить по-другому

Предпринимательство в сельских территориях Тюменской области необходимо развивать. Для этого нужны преференции, популяризация бизнеса на селе и соответствующие программы обучения, считает вице-президент "Опора России", депутат Тюменской облдумы Эдуард Омаров.

Некоторые из этих направлений уже реализуются, отмечает Омаров. Например, в декабре состоялась "Вечерняя школа предпринимателя: бизнес на селе". Судя по отзывам участников, её работа принесла хорошие результаты – ученики обрели новые знания и стали шире смотреть на возможности своего бизнеса.

По словам Эдуарда Омарова, сегодня жители сел нередко встречаются с ситуацией, что им негде провести досуг, нечем заняться в свободное время. "Мы понимаем: чтобы сельская территория процветала, там должна кипеть жизнь. Зачем едут в город? За сервисом, кинотеатрами, театрами, досуговыми центрами. Это все может появиться и в сельских территориях. А кто это будет развивать? Предприниматели. Но в силу того, что мы не оказывали должного внимания этому сегменту, этим направлениям на селе развиваться сложнее", – объясняет Эдуард Омдров.

Эта тема долго обсуждалась на разных площадках. В прошлом году , выступая с традиционным посланием, губернатор заявил, что 2020-й год будет объявлен Годом сельского предпринимателя, в рамках которого будет популяризироваться и развиваться бизнес на селе. Причем речь шла не только о сельхозпроизводителях, которые уже имели особые преференции, но и для всех предпринимателей, кто открывает бизнес на селе.

Эдуард Омаров:

Если мы сделаем преференции для всех, кто открывает бизнес на селе, его будет выгодно развивать. Постепенно люди перестанут из сел уезжать в города, сельская территория будет активно развиваться. Первое, что необходимо сделать – заинтересовать сельских жителей открывать предприятия разной направленности и оставаться на своей территории. Второе – на этих условиях городские предприниматели тоже активнее будут ехать в сельскую территорию и открывать бизнес на селе. Таким образом, сельские территории могут жить совершенно по-другому.

В течение года команда "Опоры" ездила по муниципальным образованиям, успешные предприниматели делились идеями открытия бизнеса на селе, рассказывали о мерах поддержки, о том, какие виды бизнеса актуальны каждой сельской территории. А в конце 2020-го в Тюменской области стартовала образовательная программа "Вечерняя школа предпринимателя: бизнес на селе" и была успешно реализована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ее организаторами являются Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", центр "Мой бизнес" Тюменской области и ООО "Центр развития бизнеса".