Тюменская область голосует за проведение в регионе блог-тура "Россия – страна возможностей"

3 декабря, в рамках проекта "ТопБЛОГ" стартовало народное голосование: пользователи смогут выбрать регионы России, в которые отправятся самые успешные участники проекта, чтобы рассказать в своих социальных сетях о красотах российских регионов. Вместе с ними в блог-тур поедут также уже успешные и известные блогеры Рунета, которые будут проводить бесплатные мастер-классы по ведению соцсетей. Проект "ТопБЛОГ" реализуется президентской платформой "Россия – страна возможностей". Регистрация на участие в проекте проходит до 15 января 2021 года на официальном сайте: www.topblog2020.ru.

Проголосовать за Тюменскую область можно здесь.

"Народное голосование пройдет до 25 января следующего года. Затем до 25 февраля экспертный совет определит 5 абсолютных победителей и 10 призеров. В ходе блог-тура победители проекта и их наставники посетят 15 субъектов России, где снимут фильмы о их туристических жемчужинах. "В каждом пункте, в который отправятся наши участники, их наставники проведут открытые бесплатные мастер-классы и творческие встречи", – рассказал генеральный директор платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В блог-туре примут участие тележурналист Елена Летучая, актриса "Comedy Woman" Наталия Медведева, певица MIA BOYKA, сценарист и актер Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, блогер Ирина Акопян, блогеры социальной сети "TikTok" Настя Рыжик, Максим Мягков, Сергей Штепс и другие известные блогеры – наставники конкурса "ТопБЛОГ".

"Мы хотим повысить привлекательность туризма внутри России, популяризировать исторические, природные и архитектурные памятники нашей страны. Это невозможно без мощного освещения в соцсетях. В нашем проекте "ТопБЛОГ" есть целое направление "Лайфстайл и путешествия": его участники станут новыми амбассадорами регионов. Во время блог-тура они и представители других треков проекта вместе со своими наставниками сделают сотни постов. Значит, миллионы подписчиков увидят самые красивые города и места нашей страны. Уверен, что их впечатления вдохновят россиян на новые туристические открытия", – добавил Алексей Комиссаров.

"ТопБЛОГ" – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Лучшие участники выиграют реальные рекламные контракты, статус амбассадора и получат раскрутку своих аккаунтов. Регистрация для участия в проекте открыта до 15 января 2021 г.