Сервис по поиску работы SuperJob считает тюменские дороги самыми качественными в России

Первое место по качеству городских дорог в России удерживает Тюмень, в тройку лидеров также вошли Казань и Москва. Хуже всего дела с дорогами обстоят в Новосибирске, Рязани и Иркутске. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob составил рейтинг крупнейших городов страны по состоянию дорог, опросив владельцев водительских прав из 37 городов с населением более полумиллиона человек.

Лидером рейтинга стала Тюмень. В общей сложности 86% горожан оценили состояние местных дорог как хорошее и отличное. В среднем качество дорог тюменцы оценивают на 4,18 балла из 5. Ни один из респондентов не поставил городским дорогам неудовлетворительную оценку.

Казань со средней оценкой в 3,73 балла закрепилась на второй строке рейтинга. На третьем месте по состоянию дорог находится Москва: здесь средний балл составил 3,66 из 5. Оценки "хорошо" и "отлично" московским дорогам поставили в общей сложности 59% жителей столицы.

Достаточно высокие позиции в рейтинге заняли также Набережные Челны (средняя оценка местных дорог — 3,65 балла), Воронеж (3,45), Краснодар (3,35), Санкт-Петербург (3,33), Кемерово (3,32), Пенза (3,27) и Новокузнецк (3,36).

Больше всего проблем с дорогами сегодня в Новосибирске: почти половина его жителей (47%) оценили состояние городской дорожной сети как неудовлетворительное. В крупнейшем городе Сибири средняя оценка качества дорог самая низкая в России — 2,69 балла. Близки к таким оценкам Рязань и Иркутск (по 2,71 балла). Ямы, колеи, грязь — опрошенные с грустью отмечают, что вместо дорог в их городах по-прежнему лишь направления, пишет SuperJob.