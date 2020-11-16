За прием посетителей в ночное время общепит могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

С 16 ноября по 15 января ресторанам, кафе и барам запрещено обслуживать гостей в залах с 23:00 до 6:00. В ночные часы они могут работать только на вынос или осуществлять доставку заказов на дом.

Решение об ограничениях в работе общепита принял региональный Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса. Департамент потребительского рынка и управление Роспотребнадзора намерены проводить рейды по предприятиям, в том числе в ночное время, сообщил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

Запрет касается около трехсот заведений общепита Тюменской области. За нарушение требований им грозит от 100 до 300 тысяч рублей штрафа, а также приостановление деятельности.

Ограничение на работу в ночные часы не коснулось кафе и баров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и автостанциях, а также на предприятий придорожного сервиса на федеральных автотрассах.