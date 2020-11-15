Сельских предпринимателей приглашают на бесплатные онлайн-курсы в вечернюю школу

Предприниматели сел Тюменской области могут пройти бизнес-обучение в онлайн-формате "Вечерняя школа предпринимателя: бизнес на селе". Желающим необходимо подать заявку на сайте вшп72.рф и быть готовым в течение двух недель посещать онлайн-курс.

Бесплатная образовательная программа стартует 20 ноября. В ней шесть модулей, на обучение набирается сто действующих сельских предпринимателей. Работать с участниками проекта будут опытные наставники, готовые проводить семинары и обучать коллег в рамках своих компетенций.

"Сельские территории имеют колоссальный потенциал роста. А формат обучения в вечерней школе - "от предпринимателя к предпринимателю" - даёт возможность делиться опытом и не только получать новые знания, но и видеть, как они реализуются в жизни", - отмечает автор проекта "Вечерняя школа предпринимателя", вице-президент "ОПОРА РОССИИ", депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.

Обучение пройдет по нескольким тематическим модулям: "Генерация бизнес-идей", "Управление персоналом", "Управление маркетингом", "Управление продажами", "Управление финансами", "Управление бизнес-процессами". За время обучения в школе участники программы смогут усовершенствовать управленческие навыки и получат возможность посмотреть на работу своих компаний со стороны.

Впервые "Вечерняя школа предпринимателя" была реализована в 2015 году. По этой программе обучилось более 300 предпринимателей, и большинство из них в течение 3 лет после образовательного курса увеличили оборот своего бизнеса в 2-10 раз.

Образовательная программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организаторами являются Правительство Тюменской области, "Инвестиционное агентство Тюменской области" и ООО "Центр развития бизнеса".

Регистрация и подробная информация на сайте вшп72.рф.