Программа самозанятости помогает тюменцам стать предпринимателями

08:06 14 ноября 2020
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На заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению занятости населения Тюменского района три претендента на получение поддержки для выхода на самозанятость представили свои бизнес-планы.

Житель поселка Боровский решил заняться строительством и отделочными работами, привлечь в комплексную бригаду 6-8 работников. У кандидата есть свой инструмент, он изучил рынок и видит возможность вписаться в него.

Претендент из Чикчи планирует оказывать в селе услуги ногтевого сервиса. Женщина прошла обучение, попрактиковалась на дому и теперь готова на постоянной основе заботиться о красоте своих земляков.

Третий кандидат предлагает развивать общественное питание в поселке Богандинский, точнее – открыть кафе на федеральной трассе. В помещении сделан косметический ремонт, закуплена часть оборудования. Планируется создать не менее 16 новых рабочих мест.

Специалисты управления экономики и стратегического развития, Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, комплексного центра социального обслуживания населения и Пенсионного фонда обсудили перспективы реализации представленных планов: востребованность этого вида деятельности в конкретной территории, наличие опыта работы и профессионального образования, анализа рынка, наличие собственных средств, оборудования и имущества, сообщила пресс-служба главы Тюменского района.

Финансовую помощь получат жители Боровского и Богандинского. В течение 30 дней они должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и приступить к реализации своего бизнес-плана.

Теги: малое предпринимательство , Тюменский район
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