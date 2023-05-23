Тюменским предпринимателям расскажут, как работать с иностранцами

Центр поддержки экспорта региона запускает специализированную школу для бизнеса. Пройти обучение в лицензированной образовательной организации на базе Российского экспортного центра можно бесплатно в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Обучение действующих и будущих экспортёров будет проходить в формате очных семинаров. А по результатам участники получат именные сертификаты.

В ближайшей программе 7 мероприятий, старт 24 мая с темы "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров". Далее занятие пройдут по следующему графику:

- 01 июня 2023г. "Документационное сопровождение экспорта";

- 08 июня 2023г. "Таможенное регулирование экспорта";

- 19 июня 2023г. "Маркетинг как часть экспортного проекта";

- 26 июня 2023г. "Правовые аспекты экспорта";

- 06 июля 2023г. "Логистика для экспортеров";

- 20 июля 2023г. "Налоги в экспортной деятельности".

Всех предпринимателей региона, интересующихся развитием своего дела, увеличением сбыта, механизмом выхода тюменской продукции и услуг на иностранные рынки и успешной работой за границей приглашают принять участие. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8-929-260-5458 или написать на gracheva@obl72.ru, указав название организации, ИНН и контактные данные.