В Тюменской области начинающие предприниматели могут воспользоваться 50 готовыми бизнес-моделями

Жители региона могут начать свой бизнес при поддержке Правительства Тюменской области - по поручению губернатора Александра Моора для них разработали 50 бизнес-моделей, которые можно реализовать в сфере туризма, бытовых услуг, общепита и пищевого производства.

Бизнес-модель включает описание продукта или услуги, варианты рынка сбыта, концепцию маркетинга/продаж, рекламу и продвижение, план производства, финансовый план, факторы риска, перечень поставщиков и экспертные советы.

"Бизнес-модели разработаны с учетом мнения предпринимателей. Команда центра "Мой бизнес" сформировала модели таким образом, что они могут быть реализованы в любом муниципалитете региона", -подчеркнул генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Бизнес-модели подойдут для начинающих предпринимателей, которые определяются с нишей, для действующих предпринимателям, которые хотят открыть новое направление бизнеса, а также и нвесторам и собственникам, которые пытаются определить приоритетное направление деятельности.

Чтобы получить бизнес-модель, нужно выбрать подходящий проект из списка на сайте Мойбизнес-72.рф., при заполнении предложенной формы сотрудник центра "Мой бизнес" свяжется с кандидатом для уточнения деталей.