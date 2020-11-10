На горячую линию по коронавирусу срочно ищут работников

Срочно требуются сотрудники для работы на Единой горячей линии по новой коронавирусной инфекции. Информацию о горящей вакансии опубликовал департамент труда и занятости населения Тюменской области.
Среди требований к кандидатам: ответственность и пунктуальность, грамотная речь, умение усваивать большой объем информации.
График работы — скользящий, с 8 до 22 часов, составляется индивидуально и с учетом возможностей. Локация: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142). Оплата сдельная (от 20 тысяч рублей).
Откликнуться на вакансию можно, заполнив анкету по ссылке.
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