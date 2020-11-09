Победитель конкурса "УМНИК" получит полмиллиона на реализацию проекта

25-26 ноября в Тюмени состоится финал конкурса научно-технических и инновационных проектов "УМНИК" Фонда содействия инновациям. Главный приз – грант от Фонда содействия инновациям в размере 500 000 рублей на выполнение научно-исследовательских работ.

В этом году молодые ученые в возрасте от 18 до 30 лет заявили на конкурс 130 коммерчески ориентированных научных проектов. Самым популярным направлением стали биотехнологии (32 заявки), новые приборы и интеллектуальные производственные технологии (29 заявки) и цифровые технологии (25).

Всего в конкурсе 6 тематических направлений, в том числе медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, ресурсосберегающая энергетика. Сейчас заявки по всем направлениям конкурса находятся на этапе полуфинальной экспертизы.

Представитель Фонда содействия инновациям в Тюменской области, исполнительный директор Западно-Сибирского инновационного центра Александр Сакевич:

Для молодых, только начинающих свою деятельность компаний и команд участие в конкурсе открывает широкие перспективы, позволяет быстро познакомиться с правилами, по которым живет сфера развития инноваций, а также приобрести и развить большое количество навыков, необходимых для эффективного управления научно-технологическим стартапом. Многие инновационные предприятия начинали свой путь с участия в конкурсе, в том числе такие успешные резиденты Тюменского технопарка как "Ликорис", "Феррме групп", "Мозг лимитед", – прокомментировал Тюменские УМНИКи также становились победителями федеральных конкурсов по программе "УМНИК", таких как "УМНИК-цифровой Нефтегаз", а также конкурса "УМНИК-НТИ".

В Тюменской области программа "УМНИК" реализуется с 2010 года. За это время Фонд содействия инновациям поддержал 355 научно-технических новаций молодых ученых на общую сумму боле 152 миллионов рублей.

Четыре инновационные компании, проекты которых стали победителями "УМНИКА" в разные годы, получили статус резидентов тюменского технопарка: в 2012 году компания "Ликорис", 2014 - "Минт Рокет", 2016 - "Газвелл Системы", 2019 - "Мозг Лимитед".