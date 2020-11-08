Тюменский конкурс “Сибирские родники” ждет заявок от певцов и музыкантов

Юбилейный десятый конкурс "Сибирские родники" ждет российских и зарубежных исполнителей народных песен и музыки.

Конкурс пройдет дистанционно с 27-29 ноября. От конкурсантов в оргкомитете до 25 ноября ждут свежие видеоматериалы, ролики, снятые в 2020 году, сообщает “Вслух.ру”.

В рамках "Сибирских родников" пройдет VII Международный конкурс "Сибирский исток" - учебно-методических работ по народной культуре и сценариев народных праздников.

Конкурс существует уже десяток лет и служит одним из инструментов передачи народной традиции. Его организаторами традиционно выступают Тюменский государственный институт культуры, фонд "Культурное наследие Сибири "Росстань" и Тюменская областная общественная организация "Общество русской культуры".

Член организационного комитета, участница фольклорного ансамбля “Росстань” Екатерина Йованович рассказала о важности популяризации фольклора: