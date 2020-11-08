Тюменский конкурс “Сибирские родники” ждет заявок от певцов и музыкантов

Юбилейный десятый конкурс "Сибирские родники" ждет российских и зарубежных исполнителей народных песен и музыки.
Конкурс пройдет дистанционно с 27-29 ноября. От конкурсантов в оргкомитете до 25 ноября ждут свежие видеоматериалы, ролики, снятые в 2020 году, сообщает “Вслух.ру”.
В рамках "Сибирских родников" пройдет VII Международный конкурс "Сибирский исток" - учебно-методических работ по народной культуре и сценариев народных праздников.
Конкурс существует уже десяток лет и служит одним из инструментов передачи народной традиции. Его организаторами традиционно выступают Тюменский государственный институт культуры, фонд "Культурное наследие Сибири "Росстань" и Тюменская областная общественная организация "Общество русской культуры".
Член организационного комитета, участница фольклорного ансамбля “Росстань” Екатерина Йованович рассказала о важности популяризации фольклора:
На протяжении 30 лет существования ансамбля участники ездили в этнографические экспедиции по собранию песенного материала по 26 районам юга Тюменской области во главе с руководителем Лилией Васильевной Деминой. А сейчас этот собранный и систематизированный материал разлетается обратно по районам, песни продолжают жить, традиция сохраняется благодаря пропаганде и популяризации.
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