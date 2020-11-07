В рейтинге УрФО Тюменская область лидирует по пяти показателям из одиннадцати

Тюменьстат обнародовал очередной рейтинг регионов Уральского федерального округа по социально-экономическому развитию. С итогами за восемь месяцев 2020 года ознакомился "Вслух.ру".

Тюменская область лидирует в пяти позициях из одиннадцати. Индекс промышленного производства к соответствующему периоду 2019 года в регионе составил 126,5%.

В январе-августе 2020 года в расчете на 1000 человек введено 336,2 кв. метров общей площади жилья, в том числе 166,8 кв. метров - индивидуальными застройщиками. При этом не учитывались дома на садоводческих участках.

Традиционно Тюменская область лидирует по объемам производства молока (252 кг), яиц (685 штук) на душу населения.

Кроме того, в регионе сохраняется самый высокий оборот розничной торговли - 175,3 тыс. рублей на человека. Это примерно 21,9 тысячи рублей в месяц.

Ямало-Ненецкий автономный округ также лидирует по пяти показателям. Здесь самый высокий темп роста реальной начисленной заработной платы (105,6%) по сравнению с соответствующим периодом 2019 года; размер номинальной начисленной заработной платы составил 110,6 тыс. рублей – это максимум в УФО.

Северный округ на первом месте по обороту общественного питания (16,4 тыс. рублей) и объему платных услуг (47,6 тыс. рублей) на душу населения. Кроме того, здесь самый низкий индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец августа 2020 года к декабрю 2019 года - 101,5%.

Челябинская область сохраняет первенство по объему производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения, он составляет 90 кг.