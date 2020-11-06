Тюменцы чаще жалуются на банки по вопросам погашения кредитов

В третьем квартале 2020 года в Банк России поступило свыше 1,5 тыс. обращений от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений в отношении всех финансовых организаций увеличилось на 14%. Рост произошел за счет увеличения жалоб на банки.

Почти 70% жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций, остальные – страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), микрофинансовых организаций (МФО), кредитных кооперативов и участников рынка ценных бумаг.

Потребители финансовых услуг стали чаще жаловаться на банки (рост на 30%) и реже – на некредитные финансовые организации (снижение на 16%). Чаще всего граждане обращаются к регулятору по вопросам потребительского и ипотечного кредитования – 55% от общего числа жалоб на кредитные организации. Количество таких обращений возросло по сравнению с прошлым годом на 35%. Более половины из них касаются вопросов реструктуризации долга и проблем с погашением в связи с пандемией.

Количество жалоб на МФО сократилось на 30% за счет снижения числа обращений по поводу превышения процентной ставки и предельного размера задолженности по займу. Этому способствовали принятые Банком России меры по социализации микрофинансового рынка: в настоящее время совокупный размер процента по займам МФО не может превышать основной долг в 1,5 раза (в 2016 году – в 4 раза).

Тюменцы, югорчане и ямальцы продолжают жаловаться на мисселинг (28 обращений). Зачастую недобросовестные продавцы предлагают потребителям сложные структурные продукты, не раскрывая всех условий. Например, под видом "вкладов с повышенной доходностью" предлагают комбинированные договоры с инвестиционным или накопительным страхованием жизни, а также с открытием индивидуального инвестиционного счета.

В сентябре 2020 года Банк России направил участникам рынка информационное письмо, в котором даны рекомендации разместить в своих офисах и на сайтах паспорта финансовых продуктов (ключевые информационные документы – КИД), где будут просто и доступно описаны их основные особенности и риски. Объем КИД не должен превышать 2-3 страниц печатного текста, информация должна быть изложена простым языком, без обилия финансовых и юридических терминов, не мелким шрифтом. При этом КИД не подменяет правила и условия договора, документ носит исключительно информационно-справочный характер. Например, банкам в паспорте вклада нужно указать минимальную гарантированную ставку по вкладам и условия получения более высокой процентной ставки, в том числе и по комбинированным продуктам.

"Потребитель должен получить самую важную информацию о финансовом продукте в простом и едином формате еще на этапе консультирования, до заключения договора, чтобы понять его особенности и сделать осознанный выбор. Внедрение паспортов финансовых продуктов позволит избежать конфликтных ситуаций, связанных с введением потребителя в заблуждение и подменой одних услуг другими, что повысит уровень удовлетворенности и доверия наших граждан как к конкретным финансовым организациям, так к финансовому рынку в целом", – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.