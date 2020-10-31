Тюменские животноводы обеспечивают земляков продуктами питания

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Агропредприятия Тюменского района в 2020 году увеличили производство молока, мяса птицы и кроликов, сообщили в управлении АПК муниципалитета.

В ЗАО "Успенское" по сравнению с прошлым годом увеличились надои и общие объемы производства. Стабильные показатели у Учхоза и птицефабрики "Боровская имени Созонова", где тоже содержится небольшое стадо коров. Что касается производства мяса, то большая ее часть приходится на птицефабрику "ПРОДО Тюменский бройлер", отметил заместитель начальника управления АПК Тюменского района Валерий Герасимов.

Еще одно крупное сельхозпредприятие района - кролиководческий комплекс "Рощинский", сейчас он в стадии реформирования."Можно сказать, что в нынешних условиях мы достигли оптимальной численности поголовья в размере 19-20 тысяч голов. В прошлом году на этот период было 17 тысяч. Так что ощутимо прибавили", - отметил генеральный директор предприятия Николай Степанов.

Основной задачей "Рощинского" по-прежнему является реализация продукции. Мясо кролика у потребителей не пользуются таким же спросом, как мясо птицы, несмотря на все свои плюсы. Тем не менее производителю удается найти рынки сбыта. По словам Степанова, стабильные поставки мяса налажены в регионы центральной России, на Ямал и в Югру. Из полуфабрикатов наибольшим спросом пользуются пельмени ручной лепки.