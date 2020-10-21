На конкурс "Тюменская марка" заявились необычные проекты

Фото: скрин с телеканала "Тюменское время"

Технический отбор заявок, претендующих на победу в конкурсе "Тюменская марка", стартовал 19 октября. Решение о допуске или отклонении предпринимателей на конкурс принимается в соответствии с требованиями организаторов по каждой номинации. Список допущенных участников станет известен 30 октября.

Главная цель конкурса "Тюменская марка" - поддержка местных предпринимателей. Номинации конкурса выбраны в соответствии с тенденциями развития бизнеса в России. Учитывая рост числа семейных компаний на региональном рынке товаров и услуг, семейное предпринимательство выбрано в качестве самостоятельной номинации.

"Нам не пришлось выбирать нишу для предпринимательской деятельности - мы просто продолжили дело отца и матери, - вспоминает Вадим Непочатых, один из заявителей конкурса. - Мы с братом занимаемся этим с детства, здесь я познакомился с будущей женой - теперь она тоже в бизнесе. Именно Евгения, узнав о номинации "Семейное предпринимательство" подала заявку на "Тюменскую марку".

Вадим и Эдуард Непочатых - основатели, руководители, постановщики и артисты фаер-шоу. Их родители были цирковыми артистами, за 8 лет до армии они выступали клоунами в цирке, постепенно вырастая в самостоятельных артистов, руководителей шоу. Случайная встреча с фаерщиками зародила начало уникального проекта на стыке цирка и балета с добавлением огня.

"Наше шоу предназначено для массового зрителя, а массовые мероприятия в этом году ограничены из-за пандемии, бизнес пострадал. Поэтому поддержка администрации нам очень нужна. К тому же, конкурс "Тюменская марка" - это уникальная возможность научиться чему-то новому, познакомиться и обменяться опытом с другими предпринимателями, перенять их опыт в наш очень специфический бизнес", - делится Евгения Непочатых, супруга Вадима.

По словам организаторов, среди 164 заявителей много интересных конкурсантов. Поддержать участника можно через интернет-голосование, которое начнется 2 ноября на сайте.