В Тюменской области стартовала рассылка налоговых уведомлений

Фото: УФНС России по Тюменской области

Более 700 тысяч жителей Тюменской области в ближайшее время получат сводные налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц) за 2019 год.

Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" получат уведомления только в электронном виде. При утрате пароля, восстановить доступ к сервису Личный кабинет можно с помощью учетной записи на Едином портале государственных услуг (если налогоплательщик лично приходил в МФЦ для регистрации на "Госуслугах") либо повторно обратиться в любую налоговую инспекцию.

Гражданам, не подключенным к сервису Личный кабинет, уведомления направлены по почте заказными письмами. В связи с этим, налоговая служба области просит налогоплательщиков обратить внимание на почтовые извещения и в течение 30 дней получить налоговое уведомление в своем почтовом отделении. Напоминаем, что рассылка уведомлений, как и прежде, осуществляется из филиала ФКУ "Налог-Сервис" в г. Уфа.

По желанию получить дубликат налогового уведомления можно в любой налоговой инспекции и в МФЦ, предоставив соответствующее заявление.

Обращаем особое внимание, что в связи с отменой в 2018 году региональной льготы по транспортному налогу, уведомления с исчисленной суммой налога получат налогоплательщики – владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с.

Оплатить имущественные налоги необходимо в срок не позднее 1 декабря 2020 года. Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка или через платёжный терминал, используя один из имеющихся реквизитов:

· QR – код или штрих-код;

· УИН в уведомлении;

· банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.).

Для удобства налогоплательщиков, на сайте ФНС России размещена новая промо-страница "Налоговые уведомления - 2020", которая содержит разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, каковы основные изменения в налогообложении имущества физических лиц по сравнению с прошлым годом, где можно узнать о налоговых ставках и льготах, как ими воспользоваться и т.д.