Тюменские предприниматели смогут рассчитывать на нулевую налоговую ставку до 2024 года

Нулевая налоговая ставка для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и патентной системы налогообложения будет действовать до 1 января 2024 года. Соответствующий проект закона Тюменской области рассмотрели на заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам.

Правительство Тюменской области выступило с инициативой внести изменения в закон Тюменской области "Об установлении налоговой ставки в размере 0% для отдельных категорий налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области". Законопроект подготовлен в связи с изменениями федерального налогового законодательства.

Субъектам Российской Федерации дано право устанавливать нулевую ставку налога для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Согласно действующему законодательству она действует до начала 2021 года, а сейчас предложено продлить до 1 января 2024 года.

Кроме того, законопроектом уточняются наименования отдельных видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, а также перечень таких видов деятельности дополняется новым видом – "Животноводство, услуги в области животноводства", пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на пресс-службу облдумы.