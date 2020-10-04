Тюменская область вышла в лидеры по обороту розничной торговли

Тюменская область лидирует среди регионов Уральского федерального округа по пяти показателям из десяти в рейтинге по социально-экономическому развитию. Такие данные приводит Тюменьстат по итогам семи месяцев 2020 года.

Тюменская область вернулась на 1 место по обороту розничной торговли, ранее лидером был Ямало-Ненецкий автономный округ. В среднем на душу населения в регионе он составил 151,2 тыс. рублей, то есть 21,6 тысячи рублей в месяц.

Регион по-прежнему лидирует по вводу жилья в расчете на 1000 человек: 281,9 кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками – 133,1 кв. метров.

Индекс промышленного производства к соответствующему периоду 2019 года в Тюменской области составил 128,8%. Это тоже первое место в рейтинге.

Кроме того, Тюменская область демонстрирует самые высокие показатели по производству молока (218 кг) и яиц (599 штук) на душу населения.

Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения наблюдался в Челябинской области (78 кг). Самый низкий индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец июля 2020 года к декабрю 2019 года (101,8%) наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе. Ямал также в лидерах по обороту общественного питания на душу населения (14,2 тыс. рублей) и объему платных услуг на душу населения (41,4 тыс. рублей), пишет "Вслух.ру".