Новый телятник открыт в Викуловском районе

Новое помещение для ремонтного молодняка крупного рогатого скота появилось в ООО "Радиус-Агро" в Викуловском районе. Здесь будут содержать молодняк от 6 до 12 месяцев для пополнения стада взамен выбывших животных.

Новый телятник рассчитан на 150 голов, содержать их будут на глубокой подстилке. Как сообщила главный специалист управления сельского хозяйства администрации Викуловского района Тамара Смирнова, дополнительное помещение позволит улучшить условия содержания молодняка. Это, в свою очередь, положительно отразится на производственных показателях предприятия и животноводческой отрасли района в целом, пишет ИА "Тюменская линия".