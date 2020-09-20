Сельскохозяйственные предприятия Тюменского района получают миллиардные инвестиции

За последние три года в сельское хозяйство Тюменского района проинвестировано примерно на 12 миллиардов рублей. Основная доля была направлена на крупные производства.

По словам заместителя начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, в развитие предприятий малого и среднего бизнеса также вкладываются, однако в этом случае речь идет не о миллиардах, а о миллионах. Среди крупных предприятий выделяется "ТюменьАгро", которое ввело в эксплуатацию вторую и третью очереди теплиц. Учитывая то, что "ТюменьАгро" одно из самых молодых сельхозпроизводств, темпы развития впечатляют. Капиталоемкими инвестпроектами являются и птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", "Боровская имени Созонова" и "Пышминская". Всё это – миллиардные вложения в модернизацию.

Так, например, за три года "Тюменский бройлер" вложил в развитие более миллиарда рублей, основная часть которых потрачена на строительство новых птичников. Директор птицефабрики Оксана Величко отмечает, что последние годы птицефабрики прошли в стройке и этот процесс продолжается. Однако сейчас акцент смещен на биобезопасность – только на дезинфекционные средства расход бюджета вырос в два раза.

Усилен и план санитарных мероприятий на фоне сообщений о распространении птичьего гриппа. На птицефабрике проводят реконструкцию прачечной, где стирается спецодежда, а также сделали новый дезбарьер и улучшили мойку техники. Однако руководитель замечает, что важнейшим условием остается санитарная культура – именно осознанность и дисциплина работников является самым сильным оружием, сообщили в управлении АПК Тюменского района.