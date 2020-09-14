Андрей Пантелеев предложил тюменцам придумать название подземному морю

Тюмень может стать термальным санаторием России, считают в правительстве Тюменской области и обещают уже в этом году после закрытия морского сезона официально открыть курортный на своих геотермальных источниках.

В течение последних четырех лет регион активно осваивает туристический рынок и достиг в этом деле определенных успехов. Продажи туров в регион стабильны и пользуются спросом на рынке. В госпрограмме по кэшбэку Тюмень вошла в десятку регионов-лидеров, а 30 августа заключила соглашение о сотрудничестве с двумя крупнейшими федеральными туроператорами.

"По программе кэшбек Тюмень оказалась в десятке регионов по объемам продаж, хотя ни гор, ни моря у нас нет. А кто сказал, что в Тюмени нет моря? На самом деле, у нас море есть. Это очень большое подземное древнее море. С учетом того, что многие заботятся о своем здоровье и профилактике заболеваний, Тюмень вполне может стать термальным санаторием Российской Федерации", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с предпринимателями - участниками всероссийского форума СУП-2020.

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев отметил, что правительство области совместно с бизнес-сообществом сейчас разрабатывает инвестиционные проекты по открытию в регионе геотермального курорта. "Мы живем над морем, которое находилось здесь 40 миллионов лет назад, но при подвижке тектонических плит оказалось под ними. Под нами огромные запасы геотермальной воды. Это уникальный туристический продукт, и его устойчивое конкурентное преимущество в том, что он круглогодичный, всесезонный", - рассказал Пантелеев.

В регионе есть санатории, базы отдыха, где сегодня можно круглогодично купаться в минеральной воде, но и у всех разные условия и степень готовности к приему туристов. В правительстве собираются проанализировать все действующие термы, чтобы понять их возможности и при необходимости оказать посильную помощь: к кому-то подъезд нужно, кому-то ремонт провести, решить другие вопросы.

"В этом году мы хотим сделать официальное открытие термального сезона после закрытия морского, обозначить его в рамках страны и с этого момента начать отсчитывать новую веху развития внутреннего туризма в России. Нам хочется, чтобы люди, говоря "термы", подразумевали Тюмень, а под словом "Тюмень" — подразумевали термы. Через два-три года мы должны этого добиться", - отметил замгубернатора.

О планах по открытию геотермального курорта Пантелеев сообщил в своем Instagram и предложил своим подписчикам придумать название тюменскому морю.

Татьяна Тихонова