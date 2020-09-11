В Тюмени в восьмой раз "заварили" СУП для молодых и предприимчивых

Всероссийский молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей – 2020" открылся 11 сентября в Тюмени. На первое крупное событие в Тюмени после карантина собралось около 500 участников более чем из 50 городов России.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Форум "Слет успешных предпринимателей" в своем роде образовательный. Известна сентенция "Научить нельзя, научиться можно". Поэтому здесь мы с вами пытаемся за счет диалога, обмена интересными нестандартными идеями заставить себя перейти границу между "знаю" и "не знаю" и сделать свой бизнес успешнее. А мы как власть — понять, что нужно сделать для развития бизнеса и в целом для улучшения жизни наших людей.

Главная тема бизнес-форума — тренды 2020 года. За два дня участники обсудят, как быть предпринимателем в новой реальности, как изменится мир в XXI веке, как привлекать деньги в проекты и продвигать свое дело с помощью digital-маркетинга вместе с экспертами из разных сфер. Среди них петербуржец Евгений Гудов, который сделает из тюменской круглой бани планетарий, москвич Евгений Ларионов - руководитель Ассоциации менторов бизнес-школы "Сколково".

Особое внимание на форуме уделят развитию сельского предпринимательства. Историями бизнес-успеха поделятся Эльмар Ибуков, который научился зарабатывать на ягодах и создал компанию "Ягоды Плюс", создатель мастерской SATURN Владимир Соколов, прославившийся своими деревянными серьгами на весь мир, и Александр Сотников из Голышманово, который в свои 11 лет называет себя сельским предпринимателем и на скопленные деньги купил быка.

За два дня участники посетят бизнес-конференцию, презентацию нового проекта "Рейтинг молодых предпринимателей" и платформы "Мы — предприниматели", всероссийскую "Ярмарку инвестиций", обучение для инвесторов и инвестиционных проектов и бизнес-игру "Завод: битва регионов". Полная программа — на сайте форума.

Бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей" существует с 2013 года и осенью пройдет в Тюмени в восьмой раз. За это время количество участников увеличилось с 150 человек до 1,5 тысяч. Впервые форум пройдет в черте города. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" проводит крупное событие для предпринимателей и инвесторов вместе с правительством Тюменской области в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства".