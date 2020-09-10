Изменить подходы к оценке нуждаемости граждан в новом жилье предлагают тюменские депутаты

16:39 10 сентября 2020
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duma.tyumen-city.ru
| Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы пересмотрят критерии оценки стоимости жилья для признания граждан малоимущими. 

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию гордумы Елена Бойко пояснила, что 100 тысяч рублей – размер стоимости имущества, находящегося в собственности, исходя из кадастровой стоимости, – лишает права быть признанными малоимущими части нуждающихся граждан. Это послужило основанием большого количества обращений в органы власти.

"Установление размера стоимости имущества в ином порядке, а именно умножение нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на среднерыночную стоимость квадратного метра в Тюменской области, позволит более объективно определить уровень нуждаемости граждан в улучшении жилищных условий", – считает Елена Бойко.

Комиссия по социальному развитию предлагаемые изменения обсудит 16 сентября. Вопрос включен в повестку заседания Тюменской городской думы, которое состоится 24 сентября.

Теги: Тюменская городская дума
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