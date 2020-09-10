Изменить подходы к оценке нуждаемости граждан в новом жилье предлагают тюменские депутаты

Депутаты Тюменской городской думы пересмотрят критерии оценки стоимости жилья для признания граждан малоимущими.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию гордумы Елена Бойко пояснила, что 100 тысяч рублей – размер стоимости имущества, находящегося в собственности, исходя из кадастровой стоимости, – лишает права быть признанными малоимущими части нуждающихся граждан. Это послужило основанием большого количества обращений в органы власти.

"Установление размера стоимости имущества в ином порядке, а именно умножение нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на среднерыночную стоимость квадратного метра в Тюменской области, позволит более объективно определить уровень нуждаемости граждан в улучшении жилищных условий", – считает Елена Бойко.

Комиссия по социальному развитию предлагаемые изменения обсудит 16 сентября. Вопрос включен в повестку заседания Тюменской городской думы, которое состоится 24 сентября.