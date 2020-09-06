Тюменская область – лидер на Урале по вводу жилья

Тюменская область вновь лидирует среди регионов Уральского федерального округа по вводу жилья. За первое полугодие 2020 года на 1000 человек введено 217,7 кв. м общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками – 109 кв. м.

Как сообщает Тюменьстат, по данным очередного рейтинга Тюменская область занимает лидирующие позиции по четырем показателей из одиннадцати. Помимо строительной отрасли, регион сохраняет первенство по объемам производства молока (183 кг) и яиц (511 штук) на душу населения в хозяйствах всех категорий. Индекс промышленного производства в первом полугодии составил 128,6%. По данному показателю Тюменская область также на 1 месте.

Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует по оборотам розничной торговли (127,7 тыс. рублей) и общественного питания (12,3 тыс. рублей) на душу населения. А также по реальной начисленной (106,3%) и номинальной зарплате (112,9 тыс. рублей).

Свердловская область - первая по объему платных услуг на душу населения (35,6 тыс. рублей). Челябинская область удерживает лидерство по объему производства скота и птицы на убой (67 кг), пишет "Вслух.ру".