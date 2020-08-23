Площадь студий в тюменских новостройках становится больше

В тюменских новостройках наблюдается увеличение площади студий при сохранении размеров других квартир. Если на вторичном рынке можно найти комнату площадью 7,5 кв.м. с общей кухней и санузлом на пять соседей, то на первичном рынке самая маленькая продаваемая квартира не менее 18 кв.м.

Руководитель центра новостроек Сергей Зайцев рассказал, как за прошедший год изменилась средняя площадь квартир в тюменских новостройках. По сравнению с июлем 2019 года средняя площадь студий в областной столице выросла с 27,7 до 29,1 кв.м. Средняя площадь однокомнатных квартир в начале года увеличилась до 40,9 кв.м, а в июле вернулась на прошлогодние позиции и снова составляет 38,9 кв.м. Двухкомнатные квартиры демонстрируют стабильную динамику сокращения средней площади, за год они стали меньше на 11,05% - до 51,5 кв.м. Трехкомнатные квартиры уменьшились на 13,73%: с 85,2 до 73,5 кв.м, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Интересная тенденция: растет средняя площадь студий, но при этом снижается средняя площадь в других сегментах. И это вполне оправдано в современных реалиях: спрос на однокомнатные квартиры и студии всегда стабильный, и девелоперы стараются создать доступные, но при этом более комфортные варианты такого жилья. Что же касается других сегментов, то сокращение средней площади остальных квартир направлено на создание более доступных вариантов и в этих сегментах, в условиях повышения себестоимости и более низкой покупательской активности. Плюс большой популярностью пользуются европланировки, которые также влияют на значение средней площади", - пояснил эксперт.