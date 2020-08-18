Защитить бизнес от информационных угроз поможет "Русская Компания"

Важнейшей составляющей успешного ведения бизнеса является информационная безопасность. Предотвратить риски и защитить компанию от хакерских атак помогут профессионалы "Русской Компании".

Действующий менеджмент компаний не всегда может оценить риски и выстроить стратегию действий, способных минимизировать угрозы. В таких случаях на помощь приходят специалисты с большим опытом работы в данной сфере. "Русская Компания" в Тюменской области предлагает полный цикл работ по обеспечению информационной безопасности.

Сотрудники компании обследуют информационные системы на предмет соответствия установленным требованиям по информационной безопасности, поставят сертифицированные средства защиты информации и обеспечат сопровождение на всех этапах.

Кроме того, специалисты разработают пакет организационно-распорядительных документов в области защиты информации, а также проведут аттестационные испытания и аттестацию на соответствие требованиям по защите информации средств и систем информатизации.

Стоит отметить, что сейчас действует акция – "Бесплатное обследование информационных систем персональных данных". По итогам обследования вы получите полный отчет, включающий в себя описание процессов и систем персональных данных, перечень угроз, рекомендации по средствам защиты, необходимой документации и другое.

Защитите свою компанию от информационных угроз и доверьте безопасность профессионалам. Узнать больше можно по телефону: +7 (3452) 68 00 86. Подробности также на сайте.