5 млрд рублей выделила Тюменская область на реализацию жилищных программ

15:00 17 августа 2020
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На реализацию жилищных программ в регионе выделено более 5 млрд рублей. Финансирование сохранено в полном объеме. Об этом сообщает ОперШтаб со ссылкой на Главное управление строительства области.

В стадии строительства в регионе находится 3,092 млн. кв. метров многоквартирных домов. В 2020 году в Тюменской области запланировано ввести 1 млн 756 тыс. кв. метров жилья. В первом полугодии 2020 года, по данным Тюменьстата, введено 388 тыс. кв. метров жилья (80% от аналогичного периода прошлого года). Основной ввод всегда приходится на 3-4 кварталы года, пояснили в ГУС.

 

Теги: бюджет , правительство Тюменской области , строительство жилья
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