5 млрд рублей выделила Тюменская область на реализацию жилищных программ

На реализацию жилищных программ в регионе выделено более 5 млрд рублей. Финансирование сохранено в полном объеме. Об этом сообщает ОперШтаб со ссылкой на Главное управление строительства области.

В стадии строительства в регионе находится 3,092 млн. кв. метров многоквартирных домов. В 2020 году в Тюменской области запланировано ввести 1 млн 756 тыс. кв. метров жилья. В первом полугодии 2020 года, по данным Тюменьстата, введено 388 тыс. кв. метров жилья (80% от аналогичного периода прошлого года). Основной ввод всегда приходится на 3-4 кварталы года, пояснили в ГУС.