Кешбэк за путешествия можно получить, не выезжая из своего региона

Благодаря го программе поддержки внутреннего туризма, тюменцы могут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за путешествие по стране, в том числе и не выезжая из домашнего региона, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Для получения кешбэка туристу нужно:

♦ зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "МИР" на сайте мирпутешествий.рф,

♦ зайти на портал мирпутешествий.рф в даты проведения программы и выбрать регион для отпуска,

♦ подтвердить турпакет или гостиницу (все отели-участники программы будут перечислены на сайте), учитывая, что тур должен составлять не менее 5 дней и 4 ночей,

♦ оплатить стоимость турпакета полностью картой "МИР",

♦ получить в течение пяти дней субсидию (кешбэк) на карту, с которой проведена оплата.

При стоимости тура в 25 - 49 тыс. рублей отдыхающий получит возврат в размере 5 тыс. рублей, от 50 до 75 тыс. рублей - 10 тыс., от 75 тыс. - 15 тыс.рублей.

Список туроператоров и отелей появится на сайте Федерального агентства по туризму 21 августа. В этот же день в 00:00 (мск) стартует сама программа. Продлится она до конца дня 28 августа. Туры - на любую поездку с даты покупки до конца года.

Гости, приезжающие в Тюменскую область на условиях программы, могут претендовать не только на кешбэк, но и на бонусы по программе лояльности "Сибирское гостеприимство".