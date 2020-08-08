Предприятия Тюменского района пережили натиск пандемии и увеличили производство

Сельскохозяйственные предприятия Тюменского района смогли не только выдержать удар пандемии, но и нарастить выпуск производства.

Заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов отмечает, что тюменские аграрные производства миновали самый сложный период. Некоторым из них пришлось менять линейку продукции, другие искали новых потребителей. В разных отраслях ситуация различна. Так, в молочном животноводстве произошло сокращение стада, однако увеличился надой с одной коровы. Кролиководческий комплекс "Рощинский", единственный в области, постепенно выходит на прошлогодний уровень. "Боровская птицефабрика имени Созонова" провела большую реконструкцию, птицу переселили в новые корпуса. Производство яиц остаётся стабильным, а по производству мяса произошла прибавка. В лидерах по этому показателю находится "Тюменский бройлер", который так же смог серьёзно обновить ассортимент продукции.

"Тюменский бройлер" в июне зафиксировал рекордный показатель по продаже продуктов для детей – 19 тонн в месяц. По словам директора птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксаны Величко, изначально планировались продажи в районе 5-6 тонн в месяц, а по факту эти показатели увеличились в 3,5 раза. Птицеводческие предприятия следят за тенденциями рынка и все больше развивают продажи продукции глубокой переработки. Это и кулинарные полуфабрикаты, и котлеты, и продукты для запекания. Расширению ассортимента способствуют современные ритмы жизни и деловая занятость хозяек.

Большим спросом в летний сезон пользуются продукты-гриль, замаринованные и готовые к приготовлению на мангале или костре куриные колбаски и шашлыки. Пиковые продажи этих товаров на птицефабрике достигали 60 тонн в месяц.