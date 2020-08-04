Руководителя тюменской фирмы подозревают в уклонении от налогов на 79 млн рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора крупной коммерческой организации, занимающейся проектно-изыскательскими работами в области строительства и геологии. Руководитель обвиняется по "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2015–2017 годах генеральный директор открытого акционерного общества уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации, занося заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Таким способом он уклонился от уплаты налогов в бюджет РФ на общую сумму около 79 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.