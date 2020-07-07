Тюменцы могут больше узнать о киберугрозах и вреде фейковых новостей

В международном тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon благодаря онлайн-формату смогут поучаствовать все желающие из любой точки мира. Трансляция начнется 8 июля в 12:00 (мск). Она будет идти на английском языке с синхронным переводом на русский. Основной темой дискуссий станет предотвращение глобальной цифровой пандемии. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В этом году Киберполигон будет особым. Будем тренироваться объединять усилия по предотвращению цифровой пандемии, которая может произойти из-за высокой скорости глобальной цифровизации. Мы должны быть готовы к кризисам - как с точки зрения личной, так и корпоративной безопасности. Именно эти вопросы будут в фокусе нашего тренинга", - рассказал Кузнецов в ходе пресс-конференции.

Тренинг проводится с 2019 года. Уникальность нынешнего заключается в том, что узнать о кибербезопасности, проверить свои знания по этой теме сможет каждый. Для этого нужно зайти на сайт Cyber Polygon.

Мероприятие состоит из двух блоков: для широкой публики - онлайн-трансляция с тематических площадок, для команд-участников - технический тренинг, в котором они будут отрабатывать методики противодействия угрозам, сообщил Кузнецов.

На онлайн-площадках эксперты рассмотрят три ключевых темы: Ускорение глобальной цифровой трансформации и киберриски Fake news как новая цифровая пандемия? Киберпреступность-2020

Ожидается, что откроет конференцию премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В первом блоке выступят основатель и руководитель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб, президент Сбербанка Герман Греф, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие спикеры.

Опасность фейковых новостей обсудят известный ведущий BBC World News (1996–2014), основатель Thinking the Unthinkable Ник Гоуинг и российский телеведущий и журналист Владимир Познер.

Третий блок посвящен колоборации, сотрудничеству и взаимодействию различных институтов правоохранительных органов и бизнеса. Спикерами в этом разделе выступят председатель наблюдательного совета Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума Троелс Оертинг, начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов и другие эксперты. Откроет дискуссию генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Параллельно онлайн-конференции будет проходить технический тренинг. В прошлом году в нем участвовали 7 команд. В нынешнем тренинге выступят 120 команд из 29 стран.

Особенность этого года не только в количестве участников, но и в составе: команды представляют как коммерческие компании, так и государственные структуры, правоохранительные органы. Вместе они будут тренироваться противостоять атакам преступников, желающих украсть конфиденциальную информацию о клиентах компании, учиться предотвращать атаки и минимизировать их последствия.

Cyber Polygon - международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами. В качестве партнеров и участников тренинга выступают глобальные технологические компании, международные организации, а также государственные структуры из разных частей света. Организатором мероприятия является Сбербанк РФ.

Татьяна Тихонова