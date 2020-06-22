Как выгодно вложиться в коммерческую недвижимость?

Коммерческая недвижимость является одним из самых привлекательных активов для инвестиций. Стоимость входа высокая, и чем доходнее объект, тем больше риски. Разберемся, как свести риски к минимуму и получить максимальный доход.

Цель №1 - Быстрый доход

В этом случае выбираем вариант перепродажи помещений. Первый шаг - определяемся с локацией.

Сегодня востребованы помещения в стрит-ритейле. Инвестировать можно в небольшую коммерцию площадью от 40 кв. м в зависимости от капитала. Трафик - главный фактор, который отвечает за дальнейшую окупаемость. Поэтому важно выбирать локацию с высокой проходимостью - первые линии в жилых комплексах, близость крупных торговых центров, исторический центр города, наличие парков и бульваров, удобных транспортных развязок.

Самые выгодные условия на покупку коммерческих помещений предлагают застройщики на раннем этапе строительства. Поэтому ловим минимальные цены и ждем.

В среднем стоимость коммерции увеличивается на 10 - 13% за период от начала строительства до сдачи дома. Но есть объекты, которые дадут больший процент прироста. Возьмем, к примеру, объекты компании Страна Девелопмент. Среди проектов - Европейский берег, Квартал на Московском и Звездный. И в каждом из них есть коммерческая недвижимость. Площадь помещений варьируется от 47 до 565 кв.м., среди которых свободные планировки. Это позволит расположить здесь объекты различного назначения и под любую идею.

Стоимость на коммерческую недвижимость за время строительства вырастает в среднем на 15%:

Помещение - 70 кв.м.

Стоимость на раннем этапе строительства - 7 млн. руб.

Стоимость на финальной стадии строительства - 8 млн. руб. (+15%)

За счет чего повышается процент? Разберем на примере проекта “Европейский берег”:

Локация: Историческая часть города, собственный выход на набережную

Трафик: Высокий. Помимо набережной в жилом комплексе есть собственный бульвар, который станет центром притяжения жителей и гостей.

Стоимость: Минимальные цены на старте - от 6,1 млн. р. Плюс до июля 2020 года действует специальное предложение на коммерческую недвижимость с выгодой 500 000 р.

Доход: По завершении строительства набережной и пешеходного моста через Туру цена на недвижимость в этом районе поднимется на 12 - 15 %

Дополнительные услуги: Застройщик совместно с партнерами помогают подобрать арендатора под помещение, предоставляют юридическую, техническую и маркетинговую поддержку.

Цель №2 - Стабильный пассивный доход

В этом случае выбираем помещение с дальнейшей сдачей в аренду. Первый шаг все тот же, определяемся с ликвидной локацией. Сделать это можно самостоятельно, изучив рынок, либо обратиться к профессионалам.

Данный вариант вложений потребует от инвестора полного включения в процесс управления объектом. Однако, на рынке существуют профессиональные компании, которые могут управлять этим процессом за вас. Например, компания Mallteam занимается управлением коммерческой недвижимостью в Тюмени. Эксперты помогут учесть все тонкости при выборе локации. Они формируют торговую зону в районе, поддерживают баланс между арендаторами, следят за тем, чтобы не было конкуренции. Арендаторы чувствуют себя комфортно, а значит захотят остаться с вами на долгое время.

Кроме того, они подбирают правильную площадку для собственника бизнеса, помогают с открытием и дальнейшим его продвижением. Это дает гарантию того, что ваше помещение будет всегда востребовано среди арендаторов.

Подробную информацию о других проектах и коммерческой недвижимости узнавайте у менеджеров "Страна Девелопмент" по телефону (3452) 61-30-30.