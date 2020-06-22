Как выгодно вложиться в коммерческую недвижимость?

Коммерческая недвижимость является одним из самых привлекательных активов для инвестиций. Стоимость входа высокая, и чем доходнее объект, тем больше риски. Разберемся, как свести риски к минимуму и получить максимальный доход.
Цель №1 - Быстрый доход
В этом случае выбираем вариант перепродажи помещений. Первый шаг - определяемся с локацией.
Сегодня востребованы помещения в стрит-ритейле. Инвестировать можно в небольшую коммерцию площадью от 40 кв. м в зависимости от капитала. Трафик - главный фактор, который отвечает за дальнейшую окупаемость. Поэтому важно выбирать локацию с высокой проходимостью - первые линии в жилых комплексах, близость крупных торговых центров, исторический центр города, наличие парков и бульваров, удобных транспортных развязок.
Самые выгодные условия на покупку коммерческих помещений предлагают застройщики на раннем этапе строительства. Поэтому ловим минимальные цены и ждем.
В среднем стоимость коммерции увеличивается на 10 - 13% за период от начала строительства до сдачи дома. Но есть объекты, которые дадут больший процент прироста. Возьмем, к примеру, объекты компании Страна Девелопмент. Среди проектов - Европейский берег, Квартал на Московском и Звездный. И в каждом из них есть коммерческая недвижимость. Площадь помещений варьируется от 47 до 565 кв.м., среди которых свободные планировки. Это позволит расположить здесь объекты различного назначения и под любую идею.
Стоимость на коммерческую недвижимость за время строительства вырастает в среднем на 15%:
Помещение - 70 кв.м.
Стоимость на раннем этапе строительства - 7 млн. руб.
Стоимость на финальной стадии строительства - 8 млн. руб. (+15%)
За счет чего повышается процент? Разберем на примере проекта “Европейский берег”:
Локация: Историческая часть города, собственный выход на набережную
Трафик: Высокий. Помимо набережной в жилом комплексе есть собственный бульвар, который станет центром притяжения жителей и гостей.
Стоимость: Минимальные цены на старте - от 6,1 млн. р. Плюс до июля 2020 года действует специальное предложение на коммерческую недвижимость с выгодой 500 000 р.
Доход: По завершении строительства набережной и пешеходного моста через Туру цена на недвижимость в этом районе поднимется на 12 - 15 %
Дополнительные услуги: Застройщик совместно с партнерами помогают подобрать арендатора под помещение, предоставляют юридическую, техническую и маркетинговую поддержку.
Цель №2 - Стабильный пассивный доход
В этом случае выбираем помещение с дальнейшей сдачей в аренду. Первый шаг все тот же, определяемся с ликвидной локацией. Сделать это можно самостоятельно, изучив рынок, либо обратиться к профессионалам.
Данный вариант вложений потребует от инвестора полного включения в процесс управления объектом. Однако, на рынке существуют профессиональные компании, которые могут управлять этим процессом за вас. Например, компания Mallteam занимается управлением коммерческой недвижимостью в Тюмени. Эксперты помогут учесть все тонкости при выборе локации. Они формируют торговую зону в районе, поддерживают баланс между арендаторами, следят за тем, чтобы не было конкуренции. Арендаторы чувствуют себя комфортно, а значит захотят остаться с вами на долгое время.
Кроме того, они подбирают правильную площадку для собственника бизнеса, помогают с открытием и дальнейшим его продвижением. Это дает гарантию того, что ваше помещение будет всегда востребовано среди арендаторов.
Подробную информацию о других проектах и коммерческой недвижимости узнавайте у менеджеров "Страна Девелопмент" по телефону (3452) 61-30-30.
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