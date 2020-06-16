Эксперт: открыть ИП может каждый

Фото: Дмитрий Сиялов

Количество индивидуальных предпринимателей в России сократилось за последние два месяца из-за ограничительных мер по работе организаций и режима самоизоляции. Однако экономика не стоит на месте, государство старается поддержать малый бизнес, например, налоговыми льготами. Поэтому даже в непростое время многие решаются зарегистрировать ИП. Главное – изучить все аспекты, возможности и "подводные камни".

В Тюменской области профессиональную поддержку ИП и юрлицам оказывает ООО "Русская Компания". В числе услуг специалистов – помощь в регистрация ИП, бухгалтерская и налоговая отчетность, выдача квалифицированных электронных подписей, организация электронного документооборота и аудит компаний. О том, как открыть ИП и грамотно вести бухгалтерию, рассказала генеральный директор компании Ольга Журавлёва.

Кто не сможет зарегистрировать на себя ИП?

Стать индивидуальным предпринимателем может любой гражданин с 14 лет. Нет возрастных ограничений, в том числе для пенсионеров. Ограничения могут возникнуть лишь в некоторых случаях: например, при наличии судимости, если гражданин намерен осуществлять отдельные виды деятельности.

Что нужно для того, чтобы зарегистрировать ИП самостоятельно?

Для граждан РФ достаточно заявления, копии паспорта, госпошлины в размере 800 рублей. Однако ее можно не платить, если подача заявления осуществляется удаленно в форме электронных документов. В этом случае нужна электронная подпись. Для открытия ИП достаточно оформить ЭП для физлица. В "Русской Компании" для таких случаев есть специальные пакетные предложения. Заказать электронную подпись можно онлайн и получить уже готовую в офисе.

При дистанционной подаче заявления нет необходимости посещать ФНС. Вы получите электронный лист записи из налоговой, что ИП открыто.

При наличии электронной подписи печать тоже нужна?

Нет. Индивидуальный предприниматель может работать без печати, даже если идет взаимодействие с госорганами. Наличие печати остается на усмотрение самого ИП.

А для открытия расчетного счета в банке печать не понадобится?

Нет. Открыть расчетный счет в банке ИП может без проблем. Условия индивидуальны у каждого финансового учреждения. Большинство банков предлагают бесплатное открытие и ведение расчетных счетов для индивидуальных предпринимателей. Комиссия может взиматься при движении денежных средств: поступлении или оплате.

Что необходимо учесть при выборе ОКВЭД?

Основной ОКВЭД может быть только один, дополнительных – неограниченное количество. При этом налоговая добавляет и изменяет их бесплатно, если такая необходимость возникла: нужно только подать заявление.

Желательно, чтобы основной ОКВЭД был напрямую связан с деятельностью, которой планирует заниматься ИП. Лучше еще до момента открытия понимать, где будете работать, какие услуги и товары предлагать. Как правило, заказчики не смотрят на это. То есть, если вы заключили контракт на проведение мероприятия и уже в процессе подали заявление на открытие соответствующего ОКВЭД, то никаких проблем не возникнет.

Но на это обращают внимание контролирующие органы. Сейчас, когда встал вопрос о выплате компенсаций для пострадавших отраслей, многие с этим столкнулись – по факту предприниматели ведут деятельность в пострадавшей отрасли, но этот ОКВЭД не был для них основным. А значит, получить помощь от государства они уже не могут.

От чего зависит выбор системы налогообложения? Влияет ли выбранная система на простоту/сложность ведения документации?

Выбор системы налогообложения зависит от желания самого индивидуального предпринимателя. ИП в праве выбрать одну из систем налогообложения: упрощенную, основную, патент или единый вмененный доход. Безусловно, выбор системы налогообложения влияет на глубину ведения бухгалтерского учета, самой сложной с этой точки зрения является основная система, где необходимо фиксировать каждый шаг деятельности предпринимателя.

Самой простой в плане ведения бухучета можно считать патентную систему налогообложения, где не требуется сдача налоговой отчетности. Индивидуальный предприниматель выплачивает ежегодную фиксированную сумму за патент. Однако не все сферы деятельности попадают под этот вариант налогообложения. Остальные системы налогообложения имеют среднюю сложность ведения бухучета, поэтому при окончательном выборе предпринимателю следует руководствоваться предполагаемым размером налогового бремени.

В упрощенной системе возможны два варианта налогообложения: доходы и доходы минус расходы. При применении режима налогообложения "доходы" предприниматель оплачивает фиксированный ставку налога со всего дохода. Применение ИП режима "доходы минус расходы" предпочтительна, если у предпринимателя есть значительная затратная часть.

Например, ИП занимается изготовлением керамики. Закупает глину, специальные расходные материалы, оборудование. Тогда из поступлений от заказов он вычитает то, что он потратил, и уже с этой дельты выплачивает налог государству.

При выборе вмененной системы налогообложения налог рассчитывается, исходя из размера предполагаемого дохода, который определяет ФНС. Например, есть торговая зона. Владелец применяет ЕНВД и выплачивает фиксированный налог за каждый квадратный метр, вне зависимости от того, какой доход он приносит. Также стоит обратить внимание, что под ЕНВД подпадает определенный ряд видов деятельности, и налог отменяют с января 2021 года.

Что выгодно начинающему предпринимателю?

Начать нужно с того, чтобы определить сферу работы. Правительство Тюменской области поддерживает предпринимателей и организации в определенных отраслях: спорт, IT-сфера, социальная сфера и т.д. Для этих отраслей действует пониженная ставка налогообложения. Раз в три года ее пересматривают, правительство определяет, какие отрасли нужно поддержать. Для них устанавливаются пониженные ставки – 1% по упрощенной системе. Стоит также проверить, попадает ли ваша сфера деятельности под патент. В связи с различными мерами поддержки в период распространения коронавирусной инфекции стоимость патентов сильно снизилась.

Какие понадобятся документы, журналы, программы для ведения ИП?

Все зависит от деятельности индивидуального предпринимателя. Есть ИП, которые все ведут в тетради или в Microsoft Excel, и им этого достаточно. Как правило, это те, кто работает сам на себя. Некоторые предприниматели к вопросу ведения бухгалтерии подходят очень серьезно, они могут поставить себе 1C либо учетную программу, где будут указывать основные средства, приобретение оборудования, расходные материалы, приобрести программу для сдачи отчетности СБИС, чтобы не ездить в ФНС для сдачи декларации. Многое зависит от объемов и самого вида деятельности.

Когда нужно сдавать первую отчетность после регистрации ИП?

Индивидуальные предприниматели сдают, в основном, годовую отчетность. Однако в ряде случаев уплату страховых взносов лучше проводить ежеквартально. В начале года сдается отчетность в налоговые органы, пенсионный фонд за предыдущий год. У индивидуальных предпринимателей минимальная отчетность, особенно, если нет сотрудников.

Какие траты будут обязательны для ИП? Учитываются ли страховые взносы при расчете налогов?

В большинстве систем налогообложения страховые взносы уменьшают сумму налогов. Сами налоговые отчисления можно производить в конце года или в течение всего отчетного периода – авансом. Такая возможность предусмотрена для того, чтобы в конце года сумма налогов не оказалась неподъемной для предпринимателя. Если возникает переплата – можно подать заявление о возврате налога, но, как правило, большинство предпринимателей оставляет эту сумму на балансе в виде аванса.

Что входит в бухгалтерское сопровождение для ИП у "Русской Компании"?

Индивидуальные предприниматели могут прийти в офис только для заключения договора, дальнейшее взаимодействие может осуществляться дистанционно.

У нас есть тарифные планы и для нулевой отчетности – когда ИП не ведет деятельность. В этом случае все равно необходимо сдавать годовую отчетность. Если не подать декларацию, могут быть наложены штрафы.

Объем и стоимость бухгалтерского сопровождения ИП зависит от того, есть в компании сотрудники или нет, от количества операций по расчетному счету. Когда предприниматели приходят к нам на аутсорсинг, как правило, мы заводим базу в 1C, выпускаем электронную подпись для сдачи отчетности через интернет. Выписки из банка ИП предоставляет не реже одного раза в квартал, но можно это делать ежемесячно. Некоторые индивидуальные предприниматели сами выставляют счета, закрывают акты, предоставляют всю информацию нашим бухгалтерам, а они уже на основании этих данных составляют отчет. По просьбе клиента уполномоченная бухгалтерия также может заниматься оформительской работой: выставлять счета, акты.

Сколько компаний сейчас находится у вас на аутсорсинге и какой процент из них ИП?

Всего на аутсорсинге у "Русской Компании" порядка 100 компаний, из них примерно половина – это ИП. У каждого предпринимателя своя история: одни уже через два месяца обращаются за закрытием ИП. Другие хорошо стартуют, получают через два-три года хорошие обороты и понимают, что им выгоднее взять бухгалтера в штат. Если месячный документооборот индивидуального предпринимателя небольшой, до 100 документов, то стоит подумать о бухгалтерии на аутсорсинге.

Вы помогаете ИП сэкономить, например, на налогах или страховых взносах?

Если к нам приходит предприятие или индивидуальный предприниматель, который уже ведет деятельность не первый год, все начинается с анализа: что у ИП или организации происходило, какая система налогообложения, ОКВЭД. Бухгалтеры все анализируют и на основании этого беседуют с клиентом. Могут рекомендовать сменить систему налогообложения и сэкономить, подсказывают, можно ли по ОКВЭД попасть на пониженные налоги. Ведь существуют региональные льготы по имущественным, земельным налогам. Если обращается только созданный индивидуальный предприниматель, то с ним работают с нуля по всем вопросам.

Выгодно ли сегодня регистрировать ИП? Или стоит зарегистрироваться как самозанятый?

Выгодно иметь статус самозанятый, если нужно понять, стоит ли начинать работать на себя. Этот статус позволяет легально вести бизнес и не опасаться наказания за незаконную предпринимательскую деятельность. Но самозанятые тоже ограничены сферой, в которой могут работать, не все виды деятельности подпадают под этот режим. ИП выгодно делать, когда планируешь работать не один, а нанимать сотрудников.

Чтобы зарегистрироваться как самозанятый, достаточно установить приложение на телефон и подать заявление. В этой программе можно работать как с физическими лицами, так и с юридическими. Например, вы занимаетесь репетиторством. Получили за занятие 1000 рублей, вбили в приложение эту сумму - и так каждый раз. Налог начисляется автоматически, до 25 числа следующего месяца 4% от этой суммы нужно перечислить в налоговую. Если работать с юридическими лицами, то уже 6 %. По желанию самозанятый самостоятельно может делать отчисления в фонды. Есть и некоторые налоговые послабления для самозанятых.

Прогнозируется ли увеличение числа ИП?

Возможно, станет меньше. Кто-то из ИП уйдет в самозанятые. Однако стоит понимать, что у самозанятых есть пределы по выручке. Максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год, а это в среднем 200 000 рублей в месяц. Когда достигаешь предельной суммы, ты должен стать индивидуальным предпринимателем. Если хочешь привлекать работников - должен открыть ИП или организацию.