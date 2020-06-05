Новатэк построит в Тюмени свой научно-технический центр с офисами на тысячу сотрудников

Фото - Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый комплекс зданий научно-технического центра ООО "Новатэк НТЦ" появится на улице Мельникайте в районе озера Алебашево. Проект оценивается в сумму свыше 2 млрд. рублей, его реализация позволит создать более 700 новых рабочих мест. Полномасштабные строительные работы на объекте могут начаться уже в июне.

Масштабный проект будет реализован в два этапа. В 2021-м в эксплуатацию будет введен Центр лабораторных исследований площадью 13 тыс кв. м, включающий лаборатории по керну, флюидам, буровым и тампонажным растворам, проппантам и жидкостям ГРП, коррозионной устойчивости, мерзлым грунтам, экологии. В дальнейших планах - строительство офисного здания площадью 20 тыс кв. м для размещения более 1 000 сотрудников, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Комплекс зданий будет включать медиа-центр с конференц-холлом, учебными классами и data-центром, многоуровневую автомобильную парковку. На месте запланированных к сносу зарослей самосевного и порослевого происхождения, который будет выполнен с оплатой компенсационной стоимости, будут высажены более ста крупномерных саженцев ивы шаровидной, березы, сосны и кленов, а также 42 различных кустарника.

Проект находится на сопровождении Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" со всесторонним содействием на всех этапах реализации проекта.

ООО "НОВАТЭК Научно-технический центр" входит в Группу компаний ПАО "Новатэк", являющейся крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается поиском и разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Задачей "Новатэк НТЦ" является научное, инженерное и экспертное обеспечение производственной деятельности предприятий Группы на всех стадиях работ.