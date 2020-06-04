Выгодный кредит в Запсибкомбанке - под поручительство Фонда поддержки предпринимательства Югры

Кредит на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, а также на рефинансирование в Запсибкомбанке можно получить под поручительство Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Для корпоративных клиентов банка утверждена специальная программа кредитования, в рамках которой кредитом могут воспользоваться все субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Югры, кроме предприятий, ведущих деятельность в области торговли (по основному ОКВЭД).

Основные условия кредитования:

- процентная ставка от 10% в зависимости от категории комплексного обслуживания клиента;

- срок кредита – до 3х лет на пополнение оборотных средств, до 5 лет – на инвестиционные цели и рефинансирование;

- максимальная сумма кредита - 100 млн. руб.

"Предоставление поручительств для клиента - это возможность получить кредит при недостаточности собственного обеспечения под сниженную процентную ставку. Фонд поддержки предпринимательства Югры предлагает поручительство до 70% от суммы обеспечения по кредиту. Такие условия открывают значительные возможности для доступного долгосрочного инвестиционного и оборотного кредитования клиентов. Воспользуйтесь возможностью получить кредит под поручительство. Специалисты банка всегда подберут подходящие для вас условия",– прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Кредитование в Запсибкомбанке – это индивидуальный подход к каждому заемщику, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании, комфортный график гашения кредита, досрочное погашение кредита без комиссии, которое позволяет управлять финансами без дополнительных затрат.

Оформить заявку на звонок сотрудника можно на сайте банка.