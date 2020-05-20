Тюменская промышленность работает в штатном режиме

В Тюменской области зарегистрировано свыше 2,5 тысяч юридических лиц в сфере обрабатывающей промышленности и около 2 тысяч предпринимателей, работой они обеспечивают более 46 тыс. жителей региона. Практически все предприятия осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с указаниями и требованиями Роспотребнадзора. Об этом рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

На сегодня в регионе работают все промышленные предприятия. В условиях борьбы с коронавирусом главным для них является соблюдение требований, установленных регламентами Роспотребнадзора. С 13 апреля 58 предприятий прошли проверку соблюдения санэпидрежима. Нарушения выявлены на 8, но все недочеты оперативно устранены. В целом можно сказать, что предприятия прислушиваются к рекомендациям и осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с указаниями.

К системообразующим в Тюменской области относится 21 промышленное предприятие: они имеют особую значимость для экономики региона, на каждом работает не менее 300 человек. По ним ведется еженедельный и ежемесячный мониторинг. В случае если занятость, выручка и другие параметры их деятельности начнут существенно снижаться, региональные Оперштаб проанализирует ситуацию и рассмотрит возможные меры поддержки. На сегодня все предприятия чувствуют себя нормально, отклонений не выявлено.

12 системообразующих предприятий Тюменской области, входящие в федеральный реестр, могут получить поддержку в виде гарантий, отсрочки и рассрочки по налогам на федеральном уровне. Одна из новых мер — предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств. "Эта мера поддержки была недавно озвучена Президентом РФ. На сегодня механизм уже работает, заявки принимаются. Мы проинформировали наши предприятия о возможности получить такой вид помощи", - отметил Остроумов.

На региональном уровне поддержка предоставляется, в основном, субъектам малого и среднего предпринимательства. Подробно об этом можно узнать на сайте "Мой бизнес", информационном ресурсе областного департамента инвестполитики. Основные из них, финансово наполненные - лизинг оборудования, займы и микрозаймы. "Недавно увеличен объем фонда микрофинансирования на пополнение оборотных средств. Более того, по решению губернатора выделены средства для возмещения затрат по кредитам на пополнение оборотных средств для обрабатывающих предприятий и предприятий наиболее пострадавших отраслей", - сообщил Остроумов.

Часть тюменских предприятий испытывает сложности, связанные с поставками импортных комплектующих, нарушением определенных производственных цепочек, но в целом отрасль чувствует себя стабильно.

Некоторые наращивают производительность за счет перепрофилирования под нужды рынка. Учитывая острый дефицит индивидуальных средств защиты, дезсредств, тюменские предприятия быстро настроились на выпуск этой продукции. Более 60 предприятий швейной и легкой промышленности наладили выпуск гигиенических масок. Для здравоохранения отшит заказ по противочумным костюмам. Дезсредства, помимо традиционных производителей, начал выпускать лакокрасочный завод.

"Мы продолжаем осуществление государственной поддержки, на уровне Президента РФ принимаются новые решения. На сегодня до департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства доведены новые лимиты, которые предусматривают выделение федеральных средств на пополнение фонда микрофинансирования. В короткие сроки мы подготовим необходимые документы и эта поддержка также дойдет до нашего предпринимателя", - сказал Леонид Остроумов.

Татьяна Тихонова