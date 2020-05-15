Депутат Тюменской гордумы Елена Бойко контролирует благоустройство Заречного парка

13:00 15 мая 2020
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duma.tyumen-city.ru

В Заречном парке Тюмени завершилось возведение противопаводковой дамбы. Итоги работы строителей оценила депутат Тюменской городской думы Елена Бойко. 

Строительство защитной дамбы на набережной в 1-м Заречном микрорайоне велось с начала 2020-го года. Сейчас все гидротехнические работы на объекте закончены, ведется прокладка инженерных коммуникаций. Само благоустройство начнется примерно через месяц.

Елена Бойко, на избирательном округе которой расположен парк, осмотрела объект и отметила хорошую работу строителей в это непростое время. Депутат напомнила, что концепция благоустройства Заречного парка обсуждалась с тюменцами. Горожане приняли активное участие в интернет-голосовании, на основании которого и был разработан проект.

"Территория парка затопляемая, поэтому первым этапом благоустройства парка стало берегоукрепление и оборудование защитной дамбы. На ней будет организована прогулочная зона с балкончиками, появятся шезлонги для принятия солнечных ванн", - рассказала Елена Бойко.

В проекте парка предусмотрено зонирование на места для отдыха и спортивных занятий, при этом существующие аллеи будут сохранены. 

Теги: благоустройство , паводок , парки , Тюменская городская дума
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