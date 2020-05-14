Собственникам жилья разрешили принимать ключевые решения по домам онлайн-голосованием

10:21 14 мая 2020
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duma.gov.ru

Госдума России в 3-м чтении приняла закон, который позволит оперативно и прозрачно решать ключевые вопросы управления многоквартирными домами - в режиме онлайн.

Документ регламентирует механизм организации первого онлайн-собрания, уведомления собственников о его проведении, о процедуре отказа жителей от такой формы голосования,  сроках его проведения.

Собрания будут проводиться на платформе ГИС ЖКХ  или в региональных информационных системах, сообщает Минстрой РФ.

На первом таком собрании инициатор наделяется полномочиями администратора. За 10 дней до даты проведения он должен разместить всю необходимую информацию на информационном ресурсе и уведомить об этом собственников жилья. Если 50 % жильцов отказываются от заочного голосования онлайн, собрание не проводится.

Помимо этого, закон определяет порядок и сроки проведения годового собрания собственников ТСЖ и ЖКХ, которое должно пройти до конца этого года. Ранее было установлено, что оно должно состояться до конца июня, отмечается на сайте Госдумы.

Теги: голосование , ЖКХ , министерство строительства и ЖКХ
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