В Тюменской области почти на две трети упали продажи квартир

О ситуации в строительной отрасли на территории региона рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.
К этом дню деятельность возобновили 1584 строительных организаций Тюменской области. На строительных объектах заняты 56 тысяч человек. По состоянию на 1 апреля введено в эксплуатацию 178 000 квадратных метров жилья, что составляет 10% от плана.
"В связи с коронавирусом объем продаж квартир снизился на 60%. Сейчас уже начали работать дистанционно МФЦ и центр государственной жилищной поддержки, поэтому ситуация будет восстанавливаться", — сообщил Сергей Шустов.
Сегодня в регионе на свободном рынке более 12 тысяч новых квартир.
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