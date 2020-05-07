В Тюменской области почти на две трети упали продажи квартир

О ситуации в строительной отрасли на территории региона рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

К этом дню деятельность возобновили 1584 строительных организаций Тюменской области. На строительных объектах заняты 56 тысяч человек. По состоянию на 1 апреля введено в эксплуатацию 178 000 квадратных метров жилья, что составляет 10% от плана.

"В связи с коронавирусом объем продаж квартир снизился на 60%. Сейчас уже начали работать дистанционно МФЦ и центр государственной жилищной поддержки, поэтому ситуация будет восстанавливаться", — сообщил Сергей Шустов.

Сегодня в регионе на свободном рынке более 12 тысяч новых квартир.