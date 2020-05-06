Сельским предпринимателям расскажут о господдержке

Экспертная онлайн-сессия "Господдержка для сельских предпринимателей и контроль за их работой" для жителей Тюменской области пройдет 6 мая, начало - в 19:00.

В ходе сессии речь будет идти о том, как получить сельскую ипотеку, чем может помочь ЛПХ Россельхозбанк, чем грант "Агростартапа" выгоднее других финансовых инструментов, о работе с программой "Меркурий", как избежать штрафов от Россельхознадзора.

Для участия в онлайн-сессии нужно зарегистрироваться на сайте откройсвоедело.рф и получить в почту ссылку на вебинар.

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства", Года сельского предпринимательства и при поддержке Центра "Мой бизнес", Правительства Тюменской области, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", ТРО "ОПОРА РОССИИ".