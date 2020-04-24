Тюменская область четвертая в списке регионов по числу инвестиционных счетов

На начало апреля 2020 года на Московской бирже зарегистрировано 76 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. За I квартал их количество увеличилось на 13 тыс. единиц (20%).

В текущем году более половины ИИС — 52% (6,7 тыс.) — открыли жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на инвесторов юга Тюменской области и Ямала приходится 31 и 17% соответственно.

По России в целом на начало апреля зарегистрировано два миллиона ИИС, их число за первый квартал выросло на 407 тыс. (25%). По количеству открытых счетов Тюменская область (с автономными округами) занимает 4 место среди регионов России после Москвы (240 тыс.), Московской области (130 тыс.) и Санкт-Петербурга (92 тыс.), сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.